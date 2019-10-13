Третье золото Нагорного, две медали Далалояна и бронза Мельниковой: как россияне завершили ЧМ по спортивной гимнастике

В Штутгарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россия по общему количеству медалей заняла первое место. В заключительный соревновательный день турнира Никита Нагорный одержал победу в опорном прыжке, Артур Далалоян завоевал сразу две награды — серебро и бронзу, а Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях.

Двойной подиум России

Предыдущий соревновательный день получился для сборной России крайне неудачным. Несмотря на серьёзные ожидания болельщиков, отечественные гимнасты не сумели завоевать ни одной медали. При этом ошибки допускали даже лидеры команды — Артур Далалоян и Никита Нагорный.

В заключительный соревновательный день у них была последняя возможность завершить турнир на мажорной ноте. В опорном прыжке за награды собирались сражаться как раз Далалоян и Нагорный. Артур также вышел в финал соревнований на перекладине. У женщин в финал вольных упражнений пробились Лилия Ахаимова и бронзовая призёрка в индивидуальном многоборье Ангелина Мельникова.

В результате воскресенье сложилось для россиян более чем удачно, и они сумели завоевать медали во всех видах. Главным событием стала победа Нагорного в опорном прыжке. За две попытки он заработал 14,966 балла. Серебро же, как и в многоборье, досталось Далалояну (14,933), уступившему соотечественнику всего 0,033 очка. Бронзу завоевал украинец Игорь Радивилов.

Таким образом Нагорный стал одним из главных героев чемпионата мира. Сначала он вместе с партнёрами по сборной завоевал золото в командном многоборье, затем стал первым в индивидуальном многоборье и, наконец, выиграл третье золото на опорном прыжке. А ведь ещё год назад в Дохе он довольствовался серебром и бронзой и остался в тени Далалояна. Свой успех Никита скромно посвятил жене — гимнастке Дарье Спиридоновой.

«Тяжело, устали уже, эмоций нет, каждый прыжок — это два раза разбежаться, настроиться, приземлиться и уйти. Не думал о медалях, вчера расстроился за Дашу, надеялся на лучшее, но у неё не вышло. Решил выйти и вот такую медальку для неё завоевать», — приводит ТАСС слова трёхкратного чемпиона.

Также Нагорный признался, что изначально мог вообще отказаться от участия в данном виде.

«За весь чемпионат мира я ни разу не прыгнул второй прыжок, за исключением финала и квалификации не тренировал его вообще. Даже были разговоры на разминке, чтобы я его не делал и в квалификации и не отбирался в финал, а настраивался на команду и многоборье. Но у меня уже бывали такие случаи, когда я отказывался, и на этот раз решил, что не буду так делать, — и это было не просто так», — добавил гимнаст.

Что касается Далалояна, то он к серебру в опорном прыжке добавил бронзу на перекладине. С оценкой 14,533 он уступил лишь бразильцу Артуру Мариано (14,900) и сербу Тину Србичу (14,666). Несмотря на то что россиянину удалось в итоге завоевать четыре медали, турнир получился для него неоднозначным — ведь золото в личных видах ему взять так и не удалось. Год назад уроженец Тирасполя солировал в Дохе, а теперь остался за спиной у Нагорного. Меньше чем через год два россиянина сойдутся уже на Олимпийских играх в Токио.

Третья медаль Мельниковой и рекорд Байлз

Наконец, завершился последний соревновательный день для России очередной медалью Мельниковой. Ранее Ангелина взяла серебро в командном многоборье и бронзу — в многоборье личном. В воскресенье она сумела добавить к этим наградам бронзу в вольных упражнениях. 19-летняя россиянка пропустила вперёд лишь непобедимую Симону Байлз и её соотечественницу Сунису Ли.

Байлз же в итоге стала главной героиней чемпионата. Она выиграла пять золотых медалей в шести видах и стала обладателем нового рекорда по количеству наград на первенствах планеты — 25. 22-летняя американка переписала казавшееся непоколебимым достижение прославленного советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо (23).

Именно шикарное выступление Байлз позволило сборной США занять первое место в медальном зачёте с восемью наградами. При этом если убрать награды Симоны, то у американцев останется всего два серебра и одна бронза.

Зато России удалось опередить американцев по общему количеству медалей. Отечественные гимнасты завоевали девять наград, по три разного достоинства. При этом отечественная команда существенно не добрала драгоценного металла в субботу.

Однако даже это не мешает признать выступление сборной России вполне успешным. А главное, команда показала себя конкурентоспособной практически во всех видах. А Далалоян с Нагорным доказали, что входят в число сильнейших гимнастов мира, что не может не радовать в преддверии Олимпийских игр.