Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на ЧМ по спортивной гимнастике

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Россиянка Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на ЧМ по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

По итогам своего выступления 19-летняя россиянка набрала 14,066 балла.

Победу одержала рекордсменка по числу медалей на ЧМ американка Симона Байлз — 15,133 балла. Серебряным призёром стала ещё одна представительница США — Суниса Ли — с результатом 14,133 балла.

Российская гимнастка Лилия Ахаимова, также пробившаяся в финал, заняла последнее, восьмое место — 13,500 балла.

Ранее сообщалось, что Байлз побила рекорд Виталия Щербо по количеству наград по спортивной гимнастике на ЧМ.

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