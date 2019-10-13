Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на ЧМ по спортивной гимнастике

Россиянка Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

РИА Новости

По итогам своего выступления 19-летняя россиянка набрала 14,066 балла. Победу одержала рекордсменка по числу медалей на ЧМ американка Симона Байлз — 15,133 балла. Серебряным призёром стала ещё одна представительница США — Суниса Ли — с результатом 14,133 балла. Российская гимнастка Лилия Ахаимова, также пробившаяся в финал, заняла последнее, восьмое место — 13,500 балла. Ранее сообщалось, что Байлз побила рекорд Виталия Щербо по количеству наград по спортивной гимнастике на ЧМ.