Байлз побила рекорд Щербо по количеству наград ЧМ по спортивной гимнастике

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Американка Симона Байлз побила рекорд по общему числу медалей, завоёванных на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.
Байлз побила рекорд Щербо по количеству наград ЧМ по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

Благодаря победе в упражнениях на бревне на чемпионате мира 2019 года в Штутгарте в активе 22-летней Байлз стало 24 награды, среди которых 18 золотых, три серебряные и три бронзовые. Таким образом, она сумела побить рекорд по общему числу медалей на мировых первенствах, принадлежавший прославленному белорусскому гимнасту Виталию Щербо, завоевавшему 23 награды.

Ранее сообщалось, что Никита Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ.

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