Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

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Россиянин Никита Нагорный занял первое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
  • РИА Новости

Нагорный набрал 14,966 балла.

Вторым стал соотечественник Артур Далалоян с 14,933 балла. Замкнул тройку лучших представитель Украины Игорь Радивилов (14,749).

Ранее сообщалось, что гимнастка Оксана Чусовитина выступит на восьмой подряд Олимпиаде.

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