Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

Россиянин Никита Нагорный занял первое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

РИА Новости

Нагорный набрал 14,966 балла. Вторым стал соотечественник Артур Далалоян с 14,933 балла. Замкнул тройку лучших представитель Украины Игорь Радивилов (14,749). Ранее сообщалось, что гимнастка Оксана Чусовитина выступит на восьмой подряд Олимпиаде.