Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике

Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

По итогам соревнований российские гимнасты завоевали девять наград — три золотые, три серебряные и три бронзовые.

Победу одержала сборная США, записавшая в свой актив пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. Тройку замкнула национальная команда Великобритании с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами.

Ранее сообщалось, что Артур Далалоян завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на ЧМ по спортивной гимнастике.