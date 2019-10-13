Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике

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Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

По итогам соревнований российские гимнасты завоевали девять наград — три золотые, три серебряные и три бронзовые.

Победу одержала сборная США, записавшая в свой актив пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. Тройку замкнула национальная команда Великобритании с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами.

Ранее сообщалось, что Артур Далалоян завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на ЧМ по спортивной гимнастике.

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