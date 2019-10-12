Победа Нагорного, бронза Мельниковой и провал в отдельных видах: как Россия выступает на ЧМ по спортивной гимнастике

Россияне завоевали три медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. В индивидуальном многоборье победу одержал Никита Нагорный, Артуру Далалояну досталось серебро. У женщин в аналогичном виде бронзу взяла Ангелина Мельникова. А вот на отдельных снарядах отечественные спортсмены потерпели неудачу и остались без наград.

Доминирование в мужском многоборье и бронза Мельниковой

После победы в командном многоборье в пятницу, 11 октября, российские гимнасты продолжили выигрывать медали различного достоинства и в личном многоборье. Здесь болельщики ждали увлекательной борьбы между действующим чемпионом Артуром Далалояном и Никитой Нагорным, который год назад стал третьим. Рассчитывали побороться за награды и другие спортсмены, например олимпийский чемпион из Украины Олег Верняев и традиционно сильные китайцы.

Но лидерство после первого вида захватил Далалоян. Он идеально выполнил свою программу в вольных упражнениях и получил сразу 15,200 балла. Нагорный шёл следом с результатом 15,041 очка. Однако уже на коне Артура ждала серьёзная неудача. С оценкой в 14,000 балла он откатился за пределы даже первой пятёрки. А вот Никита таких ошибок не допускал.

В целом 22-летний спортсмен выступал очень спокойно и уверенно и обходился без срывов, чем не могли похвастать его соперники. Так, лидировавший после двух видов китаец Сяо Жотэн провалился на брусьях. К сожалению, продолжал ошибаться и Далалоян. На опорном прыжке россиянин едва не упал после приземления и получил ожидаемо низкую оценку — 14,633.

Нагорный же был безупречен и продолжал уверенно отрываться от преследователей. Его опорный прыжок и работа на параллельных брусьях были оценены выше 15 баллов, и после этого стало понятно, что упустить победу Никита не должен.

На заключительном снаряде, перекладине, уроженец Ростова-на-Дону, как и в командном многоборье, выступал последним и вновь не дрогнул. Так с суммарной оценкой 88,772 гимнаст впервые в карьере стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье на ЧМ. При этом россияне занимают первое место в данном виде второй год подряд.

Стоит отметить и Далалояна, который на последних снарядах сумел собраться и в итоге стать вторым, совсем немного опередив Верняева. После окончания соревнований Артур признался, что ему не жалко уступать золото партнёру по сборной.

«Я тронут, что мы с Никитой заняли первое и второе места, это непередаваемые ощущения. Мы одна команда, работаем вместе, мы друзья и должны прекрасно относиться друг к другу, несмотря на то, что сегодня боролись между собой. В прошлом году золото завоевал я, в этом — Никита. Мне не жалко, могу поделиться. Это очень круто, я тоже взял свою медаль, проделал огромную работу и на самом деле доволен собой», — приводит слова Далалояна ТАСС.

В свою очередь, Нагорный признался, что эмоционально чувствовал себя не лучшим образом после командного многоборья.

«Тяжело не было, просто эмоционально уже устали. Психологически сегодня многого не хватало, как-то грустновато выступалось. Но публика была невероятно крутая, как и организация, поэтому эмоции появлялись сами», — подытожил гимнаст.

В женском индивидуальном многоборье Россия тоже не осталась без медали. Ангелина Мельникова в непростом соперничестве с американками и китаянками заняла третье место и завоевала уже вторую для себя награду на текущем первенстве планеты. Победу же одержала американка Симона Байлз.

Падение Белявского и конфликт Нагорного с организаторами

После такого уверенного старта турнира от сборной России ожидали успеха и в отдельных видах, тем более те же Далалоян с Нагорным в некоторых из них были фаворитами. По всем прогнозам, медальная копилка команды в субботу, 12 октября, должна была ощутимо пополниться.

Однако сколь уверенно отечественные гимнасты выступали в первые дни турнира, столь скромно смотрелись в субботу. Для начала Далалоян потерпел неудачу в любимых для него вольных упражнениях. С результатом в 14,800 балла Артур остался на обидном четвёртом месте, а потом признался, что не успел восстановиться после индивидуального многоборья.

«Половину комбинации «протащил» хорошо. Просто только вчера выступали, не успел восстановиться, поэтому к концу комбинации немножко поплыл. Последнюю связку не попал, автоматически облегчил, потому и оценка такая низкая. Но в целом упражнения выполнил чистенько, просто функционально не восстановился, поэтому не хватило сил на концовку», — объяснил Далалоян.

Неудачу в данном виде потерпел и Нагорный, который допустил грубую ошибку и в итоге остался шестым. Никита, в отличие от партнёра по сборной, обвинил во всём организаторов.

«Подставили меня, не дали подготовиться. Первому спортсмену всегда позволяют подготовиться. У тех, кто выступает дальше, есть преимущество: пока выставляют оценку первому, второй, третий, четвёртый могут спокойно готовиться минуты две, а я только выхожу на помост — и мне сразу включают время. Это ужасно по отношению к спортсмену — говорю не лично за себя, а за любого. Конечно, я на панике побежал, вот и не получилось выполнить свои вольные упражнения», — посетовал Нагорный.

Не лучшим образом выступили и другие россияне. В упражнении на коне Давид Белявский допустил падение и остался только восьмым. Потерпел неудачу и другой старожил сборной — Денис Аблязин. На кольцах, которые приносили ему медали ЧМ и Олимпийских игр, он был лишь шестым. Наконец, Мельникова в упражнении на разновысоких брусьях финишировала на обидном четвёртом месте.

В опорном прыжке золото получила всё та же Байлз. Данная награда стала для Симоны 23-й в карьере на чемпионатах мира, и она повторила рекорд прославленного советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо. Победа Байлз позволила сборной США укрепить лидерство в медальном зачёте турнира. В активе американцев пять наград, три из которых — золотые. Россияне также завоевали пять медалей, но только две — высшего достоинства.