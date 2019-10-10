Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
- РИА Новости
По итогам выступления в четырёх дисциплинах 19-летняя россиянка набрала 56,399 балла.
Победу одержала рекордсменка по числу медалей на ЧМ американка Симона Байлз — 58,999 балла. Серебряным призёром стала представительница Китая Тан Сицзин — 56,899 балла.
Ранее Светлана Хоркина прокомментировала достижение Байлз, побившей её рекорд по общему числу медалей, завоёванных на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.