Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

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Россиянка Ангелина Мельникова заняла третье место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

По итогам выступления в четырёх дисциплинах 19-летняя россиянка набрала 56,399 балла.

Победу одержала рекордсменка по числу медалей на ЧМ американка Симона Байлз — 58,999 балла. Серебряным призёром стала представительница Китая Тан Сицзин — 56,899 балла.

Ранее Светлана Хоркина прокомментировала достижение Байлз, побившей её рекорд по общему числу медалей, завоёванных на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

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