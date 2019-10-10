Хоркина: будь я лет на 15 моложе, дала бы Байлз бой
- РИА Новости
«Не надо делать из неё непобедимую королеву! Будь я лет на 15 моложе, непременно дала бы американке бой», — приводит слова Хоркиной пресс-служба ОКР.
Она отметила, что российские гимнастки в целом пока находятся не в такой потрясающей форме, как мужчины.
«Лично для меня разговоры о том, по силам ли нашим девушкам догнать сборную США, неприемлемы. Мы всегда стремились быть лучшими, стремились доминировать. Не думаю, что сейчас у команды другие задачи», — добавила прославленная гимнастка.
Ранее сообщалось, что Байлз побила рекорд Хоркиной по числу медалей на ЧМ по спортивной гимнастике.