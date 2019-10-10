Хоркина: будь я лет на 15 моложе, дала бы Байлз бой

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Титулованная российская гимнастка Светлана Хоркина прокомментировала достижение американки Симоны Байлз, побившей её рекорд по общему числу медалей, завоёванных на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.
Хоркина: будь я лет на 15 моложе, дала бы Байлз бой
  • РИА Новости

«Не надо делать из неё непобедимую королеву! Будь я лет на 15 моложе, непременно дала бы американке бой», — приводит слова Хоркиной пресс-служба ОКР.

Она отметила, что российские гимнастки в целом пока находятся не в такой потрясающей форме, как мужчины.

«Лично для меня разговоры о том, по силам ли нашим девушкам догнать сборную США, неприемлемы. Мы всегда стремились быть лучшими, стремились доминировать. Не думаю, что сейчас у команды другие задачи», — добавила прославленная гимнастка.

Ранее сообщалось, что Байлз побила рекорд Хоркиной по числу медалей на ЧМ по спортивной гимнастике.

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