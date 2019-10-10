Хоркина: будь я лет на 15 моложе, дала бы Байлз бой

Титулованная российская гимнастка Светлана Хоркина прокомментировала достижение американки Симоны Байлз, побившей её рекорд по общему числу медалей, завоёванных на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

«Не надо делать из неё непобедимую королеву! Будь я лет на 15 моложе, непременно дала бы американке бой», — приводит слова Хоркиной пресс-служба ОКР.

Она отметила, что российские гимнастки в целом пока находятся не в такой потрясающей форме, как мужчины.

«Лично для меня разговоры о том, по силам ли нашим девушкам догнать сборную США, неприемлемы. Мы всегда стремились быть лучшими, стремились доминировать. Не думаю, что сейчас у команды другие задачи», — добавила прославленная гимнастка.

Ранее сообщалось, что Байлз побила рекорд Хоркиной по числу медалей на ЧМ по спортивной гимнастике.