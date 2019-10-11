Гимнаст Нагорный о победе на ЧМ: как-то грустновато выступалось

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Россиянин Никита Нагорный поделился впечатлениями от завоевания золота в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Гимнаст Нагорный о победе на ЧМ: как-то грустновато выступалось
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Да нет, особо тяжело не было, просто эмоционально уже устали, и психологически сегодня многого не хватало, как-то грустновато выступалось. Но публика была невероятно крутая, как и организация, поэтому эмоции появлялись сами. А так, в целом, физически всё было нормально», — приводит слова Нагорного ТАСС.

По итогам выступлений в шести дисциплинах многоборья 22-летний спортсмен набрал 88,772 балла, что позволило ему стать чемпионом мира.

Ранее Артур Далалоян рассказал о проблемах с мотивацией перед стартом ЧМ.

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