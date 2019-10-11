Гимнаст Далалоян рассказал о проблемах с мотивацией перед стартом ЧМ

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Россиянин Артур Далалоян прокомментировал своё выступление в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Гимнаст Далалоян рассказал о проблемах с мотивацией перед стартом ЧМ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я изначально понимал, что не претендую сейчас на золото, потому что моя готовность не прекрасна. Даже не то что защищать титул сложнее, а подготовить себя так, чтобы подойти с такой же серьёзностью, проделать такую же большую работу, — вот в этом трудность состоит, потому что уже нет столько мотивации. Видите, вот допустил сегодня ошибку, поплатился за неё, но работаем дальше», — приводит слова Далалояна ТАСС.

23-летний гимнаст, являвшийся действующим чемпионом, по итогам своего выступления в шести дисциплинах многоборья набрал 87,165 балла, что позволило ему занять только второе место.

Ранее сообщалось, что Никита Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике.

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