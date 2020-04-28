В Федерации фехтования России оценили возможность отмены ОИ-2020
- РИА Новости
«Это заявление главы оргкомитета, а не заявление МОК. Прежде всего мы должны ориентироваться на решение МОК и ждать информации от него. В принципе и до этого вопрос обсуждался — на какой год переносить Игры — на 2021-й или 2022-й», — цитирует Михайлова ТАСС.
По его словам, раньше было мнение, что распространение коронавируса не будет таким широким. Однако в сложившейся ситуации появляются определённые опасения.
Как считает Михайлов, Международный олимпийский комитет будет принимать окончательное решение о проведении Игр, основываясь на эпидемиологической обстановке.
«Всё зависит от того, как мы справимся с пандемией, и строить прогнозы сейчас совершенно бессмысленно», — заключил глава федерации.
Ранее глава организационного комитета Олимпиады 2020 года в Токио Ёсиро Мори не исключил отмены перенесённых на 2021 год Игр, если пандемия коронавируса не будет остановлена.