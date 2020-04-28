В Федерации фехтования России оценили возможность отмены ОИ-2020

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Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов прокомментировал заявление главы оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори о возможной отмене Олимпиады 2020 года.
В Федерации фехтования России оценили возможность отмены ОИ-2020
  • РИА Новости

«Это заявление главы оргкомитета, а не заявление МОК. Прежде всего мы должны ориентироваться на решение МОК и ждать информации от него. В принципе и до этого вопрос обсуждался — на какой год переносить Игры — на 2021-й или 2022-й», — цитирует Михайлова ТАСС.

По его словам, раньше было мнение, что распространение коронавируса не будет таким широким. Однако в сложившейся ситуации появляются определённые опасения.

Как считает Михайлов, Международный олимпийский комитет будет принимать окончательное решение о проведении Игр, основываясь на эпидемиологической обстановке.

«Всё зависит от того, как мы справимся с пандемией, и строить прогнозы сейчас совершенно бессмысленно», — заключил глава федерации.

Ранее глава организационного комитета Олимпиады 2020 года в Токио Ёсиро Мори не исключил отмены перенесённых на 2021 год Игр, если пандемия коронавируса не будет остановлена.

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