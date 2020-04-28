В оргкомитете ОИ не исключили отмены перенесённых на 2021 год Игр

Глава организационного комитета Олимпиады 2020 года в Токио Ёсиро Мори не исключил возможности отмены перенесённых на 2021 год Игр, если пандемия коронавируса не будет остановлена.

«В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом. Если Олимпиада будет проведена после того, как мир победит вирус, то это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр», — приводит слова Мори Nikkan Sports.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее министр по делам ОИ рассказала о сложностях со спонсорами, возникшими из-за переноса Игр.