У одного из сотрудников оргкомитета Игр в Токио обнаружен коронавирус

У одного из сотрудников оргкомитета Олимпиады в Токио была обнаружена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Как сообщает Kyodo, это первый случай заражения у члена оргкомитета. Отмечается, что заразившийся на данный момент находится у себя дома на карантине.

Кроме того, сотрудники, которые с ним контактировали, будут соблюдать режим самоизоляции.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Японии заявили, что не имеют договорённости с МОК по расходам на отсрочку ОИ.