У одного из сотрудников оргкомитета Игр в Токио обнаружен коронавирус
- © Natsuki Sakai/AFLO
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Как сообщает Kyodo, это первый случай заражения у члена оргкомитета. Отмечается, что заразившийся на данный момент находится у себя дома на карантине.
Кроме того, сотрудники, которые с ним контактировали, будут соблюдать режим самоизоляции.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Ранее в Японии заявили, что не имеют договорённости с МОК по расходам на отсрочку ОИ.