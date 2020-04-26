Фигуристка Трусова показала свою новую собаку

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Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фотографию со своей новой собакой.
Фигуристка Трусова показала свою новую собаку
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

Снимок можно посмотреть в Instagram спортсменки.

«Доброе утро! У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — подписала фото Трусова.

В минувшем сезоне Трусова стала бронзовой призёркой чемпионата Европы по фигурному катанию, а также заняла третьи места в финале Гран-при и на чемпионате России.

Ранее Трусова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира — 2020 из-за пандемии коронавируса.

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