Фигуристка Трусова показала свою новую собаку

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фотографию со своей новой собакой.

Снимок можно посмотреть в Instagram спортсменки.

«Доброе утро! У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — подписала фото Трусова.

В минувшем сезоне Трусова стала бронзовой призёркой чемпионата Европы по фигурному катанию, а также заняла третьи места в финале Гран-при и на чемпионате России.

Ранее Трусова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира — 2020 из-за пандемии коронавируса.