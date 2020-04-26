Фигуристка Трусова показала свою новую собаку
- © Raniero Corbelletti/AFLO
- globallookpress.com
Снимок можно посмотреть в Instagram спортсменки.
«Доброе утро! У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — подписала фото Трусова.
В минувшем сезоне Трусова стала бронзовой призёркой чемпионата Европы по фигурному катанию, а также заняла третьи места в финале Гран-при и на чемпионате России.
Ранее Трусова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира — 2020 из-за пандемии коронавируса.