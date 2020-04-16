Трусова: сложно рассуждать о правильности отмены ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира — 2020 из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас сложно рассуждать о правильности этого решения. Пока главное — это победа в борьбе с вирусом, возвращение к нормальному образу жизни. В принципе, я за привычное расписание сезона. Не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать об отмене чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели и новый чемпионат мира», — приводит слова Трусовой ТАСС.

Чемпионат мира изначально должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале, также рассматривался вариант проведения турнира в период с октября по декабрь.

Ранее президент ФФККР поддержал решение отменить ЧМ-2020 по фигурному катанию.