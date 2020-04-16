Президент ФФККР поддержал решение отменить ЧМ-2020 по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает, что решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира — 2020 было единственно верным.

«Наша позиция была такой: чемпионат нужно отменять, переносить его на осень было странной затеей, поскольку в этом случае было непонятно, что должно происходить на следующий сезон, наиболее ответственный. По результатам чемпионата мира 2021 года должны определяться квоты на Олимпийские игры. Непонятно, как проводить два чемпионата в один сезон, что делать с календарём соревнований. ISU принял правильное решение. Мы, как и все, ждём, что будет дальше. В данный момент никто не может сказать, когда спортсмены могут приступить к полноценным тренировкам», — цитирует Горшкова ТАСС.

Изначально чемпионат мира должен был состояться с 16 по 22 марта в Монреале, но из-за коронавируса турнир был перенесён на неопределённый срок. 16 апреля ISU объявила об отмене соревнований.

Ранее Косторная заявила, что считает отмену чемпионата мира правильной.