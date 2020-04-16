Косторная: считаю отмену чемпионата мира правильной

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поддержала решение отменить чемпионат мира из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Косторная: считаю отмену чемпионата мира правильной
  • РИА Новости

«Я считаю отмену турнира правильной. Чемпионат мира — главный старт на эту пару лет, он должен завершать сезон», — цитирует 16-летнюю Косторную ТАСС.

Первоначально чемпионат мира должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, однако из-за коронавируса турнир был перенесён на неопределённый срок. 16 апреля было объявлено об отмене соревнований.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 официально отменён.

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