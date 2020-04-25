Мечты Косторной о будущем, сравнение Трусовой с Липницкой и трюк Ягудина: что обсуждают в мире фигурного катания

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что намерена завершить карьеру после Олимпиады в Пекине. Действующая чемпионка Европы призналась, что через 20 лет хотела бы видеть себя всемирно известным нейрохирургом, а медали и титулы не играют для неё большой роли. Елена Ильиных не исключила возможности своего возвращения на лёд, а также сравнила Александру Трусову с Юлией Липницкой. Алексей Ягудин продолжает развлекаться на самоизоляции и радует подписчиков новыми любопытными видео в Instagram. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Амбиции Косторной и тренировка с питомцами Щербаковой

От представителей фигурного катания нечасто можно услышать комплименты в адрес друг друга, ведь обычно спортсмены говорят, что никакой дружбы между соперниками на льду быть не может. Однако россиянка Алёна Косторная призналась, что ей есть чему поучиться у коллег по группе Этери Тутберидзе. Так, модель поведения она иногда заимствует у Анны Щербаковой, которая больше сдерживает себя в высказываниях, у Александры Трусовой учится бесстрашию, а у Алины Загитовой — контролю над своими эмоциями.

Кроме того, чемпионка Европы 2020 года дала короткие определения троим фигуристкам.

«Начнём с Саши. Она неудержимая. Аня — настоящий интеллигент, с большой буквы. Алина — несгибаемая. Что бы ни произошло, её не могут сломать. Как в её показательном номере Survivor», — рассказала Косторная в интервью «Бизнес Online».

От большинства коллег Алёна отличается ещё и тем, что не стремится завоевать все возможные награды. У спортсменки уже сложилось чёткое представление о будущем: она надеется попасть на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, а затем завершить карьеру, чтобы посвятить себя медицине.

«У меня нет гонки за титулами, как, допустим, у Алины Загитовой. Ей было важно собрать все медали. Или как у Жени Медведевой, которая на Олимпиаде стала второй и теперь продолжает кататься, чтобы стать первой», — пояснила Косторная.

Фигуристка ещё учится в школе, однако уже определилась с направлением будущей профессии — нейрохиругия. И здесь её амбиции проявляются в полной мере.

«(Через 20 лет хотела бы видеть себя. — RT) известным нейрохирургом мирового уровня. Возможно, заслуженным врачом России. Хотелось бы реализоваться в другой сфере, не только в фигурном катании, и приносить пользу обществу. Спасать людей, вытаскивать самых тяжёлых пациентов», — заключила Косторная.

Тем временем Щербакова продолжает рассказывать о своих тренировках во время вынужденной паузы. Как и другим спортсменам, ей нелегко поддерживать форму в условиях самоизоляции, но на помощь приходят домашние любимцы — собака Бони и кошки Мафия и Шайни. Фигуристка смонтировала забавный ролик, на котором повторяет движения животных. В итоге получился полноценный комплекс упражнений на растяжку, укрепление мышц и даже прыжковый блок.

Большой любительницей животных слывёт и Трусова. На самоизоляции ей составляют компанию две собаки и кошка Хлоя. Последнюю фигуристка решила обучить трюку: с командой «Дай пять» она протягивает питомцу ладонь, а та в ответ «отбивает» лапой.

Предложение Тарасовой и планы Константиновой

В Международном союзе конькобежцев (ISU) обсуждают возможность заменить короткую и произвольную программы на артистическую и техническую, что, по мнению ряда экспертов, приведёт к снижению уровня сложности выступлений фигуристок. В России такую инициативу резко раскритиковали, так как от неё пострадают спортсменки, имеющие в своём арсенале четверные прыжки.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, в подобном нововведении нет никакой необходимости, так как именно фигуристки со сложными программами, прежде всего россиянки, двигают вперёд этот вид спорта. Более того, она призвала убрать из правил запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе.

«Пусть каждый берёт тем, чем может. Вот это будет развитие спорта! Да и зачем запрещать? Это не принесёт спортсменам новых побед. Даже над собой. Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад? Зачем балет на льду устраивать?» — приводит слова Тарасовой сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Специалист также посетовала на то, что из-за пандемии коронавируса фигуристы не имеют возможности полноценно тренироваться. Она предложила членам национальной команды как можно скорее возобновить тренировки на нескольких закрытых катках (после того как пик заболеваемости в стране будет пройден и начнётся её спад) с обязательным соблюдением мер предосторожности. За осторожный подход к будущему возобновлению тренировочного процесса выступила и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

«Мне кажется, лучше переждать, раз такая ситуация страшная сложилась. Но если закрытые небольшие катки для десяти человек — это одно дело, то Новогорск — совсем другое. Даже если база закрыта, там находится много людей, если никто не может зайти и выйти», — подчеркнула Туктамышева.

При этом ученица Алексея Мишина призналась, что с нетерпением ожидает возвращения на лёд.

«Сейчас ещё прошло не так много времени, но отсутствие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений, в прямом смысле некуда деть энергию. И это несмотря на то, что у меня две тренировки в день. Представляю в красках свою первую встречу с коньками», — пошутила Туктамышева.

Многие специалисты практикуют дистанционные занятия со своими подопечными. Об особенностях таких тренировок рассказала ученица Брайана Орсера Екатерина Куракова, выступающая за Польшу. Она отметила, что сначала отнеслась к ним скептически, однако специалист сумел грамотно организовать процесс.

«Подключаются Брайан, Пэйдж и ученики, их всегда разное количество. Мы разминаемся, прыгаем, а в конце вместе с Пэйдж стоим в разных фигурах: ласточки, пистолетики. Пробуем новые позиции вне льда... Брайану хочется выразить респект, потому что на уроке может быть и 15 человек, но он за всеми успевает следить. Всех посмотрит, скажет замечания. Он огромный молодец», — приводит слова Кураковой Sport24.

В середине марта болельщики Станиславы Константиновой были разочарованы новостью о том, что на основании результатов её исключили из сборной России. Сейчас фигуристка рассказала, что чувствовала в тот момент. По её словам, непопадание в команду далось ей непросто.

«Но от отчисления, как заявлено в прессе, мне ни холодно ни жарко. То, что формальность в преддверии чемпионата мира превратили в горячую новость, меня не тронуло», — рассказала Константинова в Instagram.

При этом о завершении карьеры бронзовой медалистки Универсиады-2019 речи не идёт. Она подчеркнула, что ещё не сказала последнего слова в фигурном катании, поэтому временное исключение из сборной её лишь мотивировало.

В то же время спортсменка задумывается о том, что ждёт её после того, как она повесит коньки на гвоздь. В её планы входит участие в ледовых шоу, постановка своих номеров, работа в сфере моды или дизайна, а также временный переезд в другую страну.

Трюк Ягудина и история о сыне Бобровой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Елена Ильиных задумалась о возвращении в спорт. В январе 2020-го фигуристка впервые стала мамой, но после этого неоднократно признавалась, что скучает по льду. В последний раз она участвовала в соревнованиях в сезоне-2016/17. Тогда её пара Русланом Жиганшиным заняла четвёртое место на чемпионате России.

«Уверена, что нет ничего невозможного! Если я захочу вернуться, если я приму для себя этот вызов или у меня стукнет в голове, что я всё, возвращаюсь, — в этом нет никаких ограничений. Это значит, что я выйду на лёд и буду пахать, как было всегда», — заявила Ильиных РИА Новости.

Можно предположить, что вернуться на каток её вдохновляют успехи молодых коллег. В частности, Ильиных призналась, что является большой поклонницей Трусовой.

«Я оцениваю качества всех девочек, которые выступают, они все большие молодцы, но мне почему-то именно Трусова по душе. Они все невероятно крутые, но когда выделяешь себе любимчика, то это без шансов для остальных. И вот мой любимчик там — Саша! И ещё мне она чем-то очень напоминает Юлию Липницкую, а я её давний фанат. До сих пор пересматриваю её выступления, и Саша похожа на Юлю своим характером», — отметила Ильиных.

Пока действующие фигуристы стараются не расслабляться и не растерять форму, их старшие коллеги испытывают на себе многочисленные челленджи. Так, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской поучаствовали в необычном испытании. Его участники должны встать таким образом, чтобы на балансе удержать друг друга в горизонтальном положении без помощи рук.

«Чего мне это стоило! Юбку не надевала и стульчик не подставляла, а огребла по полной! Смотреть до конца! Шёл уже 50-й день карантина у меня и 32-й у Евгения», — подписала видео Рудковская.

Не унывает в самоизоляции и бывший соперник Плющенко Алексей Ягудин. Каждый день он делится с подписчиками в социальных сетях своими буднями и снимает забавные ролики. В одном из последних постов олимпийский чемпион показал, что может случиться, если слишком экспрессивно танцевать около бассейна, а в другом — продемонстрировал, как «стоит на голове».

В начале видео кажется, что он действительно находится в перевёрнутой стойке: на стене висят часы, а рядом на стуле сидит его дочь Елизавета. Однако затем становится понятно, что это всего лишь иллюзия, а спортсмен на самом деле лежит на полу.

Забавной историей о сыне Александре поделилась Екатерина Боброва, в июле 2019 года завершившая карьеру. По её словам, мальчик, которому на днях исполнился год, боялся пылесоса. Во время уборки его даже приходилось уносить в соседнюю комнату, так как все попытки объяснить, что бытовой предмет не представляет опасности, заканчивались истерикой. Однако вскоре всё поменялось.

«Теперь они лучшие друзья. Серьёзно! Саша чётко знает, где он лежит! Когда произносится слово «пылесос» — всё, ему неинтересны никакие игрушки! Когда вывозишь его для уборки, Саша мгновенно рядом! Мне кажется, он и ползать научился только для того, чтобы побыстрее оказываться рядом с «другом», — рассказала Боброва.