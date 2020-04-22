Туктамышева: хочется вернуться на лёд

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что с нетерпением ждёт возвращения на лёд после карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Хочется вернуться на лёд. Казалось бы, в моей жизни был уже длительный перерыв, когда я не могла кататься несколько месяцев. Но сейчас это совсем другое. Ещё прошло не так много времени, но отсутствие встреч, тренировок, нехватка передвижений. В прямом смысле некуда деть энергию. И это несмотря на то, что у меня две тренировки в день. Представляю в красках свою первую встречу с коньками», — написала Туктамышева в Instagram.

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