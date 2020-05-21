Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.

Бывшая фигуристка выписана из больницы, сообщил телеканал «360».

«Всё хорошо, спасибо», — прокомментировала своё состояние Навка.

Она отметила, что её муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому тоже был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», остаётся на лечении, но чувствует себя лучше.

«Идёт на поправку, но ещё остаётся в больнице», — добавила бывшая спортсменка.

Ранее Навка пожелала Алине Загитовой рисковать и развиваться.