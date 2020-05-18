Навка пожелала Загитовой рисковать и развиваться

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения российскую фигуристку Алину Загитову.

«У юной, прекрасной, нежной, талантливой девушки-спортсменки Алины Загитовой сегодня день рождения!» — написала Навка в своём Instagram.

Она отметила, что Загитова уже добилась высот в спорте, несмотря на юный возраст, а также выразила уверенность, что олимпийской чемпионке 2018 года предстоит ещё увлекательная и потрясающая жизнь.

«Иди вперёд, дерзай, пробуй, рискуй, развивайся, ведь жизнь только начинается! Счастлива, что нам удалось вместе поработать, и я уверена, что это был увлекательный и полезный новый опыт для тебя! С днём рождения, наша Спящая красавица!» — заключила Навка.

В активе Загитовой, помимо золота Олимпиады, также победы на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Загитова показала, что ей подарили на день рождения.