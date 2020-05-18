Навка пожелала Загитовой рисковать и развиваться

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения российскую фигуристку Алину Загитову.
Навка пожелала Загитовой рисковать и развиваться
  • © Raniero Corbelletti / AFLO
  • globallookpress.com

«У юной, прекрасной, нежной, талантливой девушки-спортсменки Алины Загитовой сегодня день рождения!» — написала Навка в своём Instagram.

Она отметила, что Загитова уже добилась высот в спорте, несмотря на юный возраст, а также выразила уверенность, что олимпийской чемпионке 2018 года предстоит ещё увлекательная и потрясающая жизнь.

«Иди вперёд, дерзай, пробуй, рискуй, развивайся, ведь жизнь только начинается! Счастлива, что нам удалось вместе поработать, и я уверена, что это был увлекательный и полезный новый опыт для тебя! С днём рождения, наша Спящая красавица!» — заключила Навка.

В активе Загитовой, помимо золота Олимпиады, также победы на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Загитова показала, что ей подарили на день рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить