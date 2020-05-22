Закарян оценил перспективы Плющенко в качестве тренера

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Спортивный агент Ари Закарян считает двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко одарённым специалистом.
Закарян оценил перспективы Плющенко в качестве тренера
  • РИА Новости

«Плющенко — очень целеустремлённый и амбициозный. Работая с ним многие годы, я неоднократно видел, что если он «зарывался» в какие-то вещи, то результат был очень мощным. В данный момент это зависит от многого — и терпимость, и тренерская тактика, и опыт. Очень много компонентов. Он лишь два сезона тренирует, потому — что дальше произойдёт, зависит от него. Но в том, что Женя одарён и у него сумасшедшая работоспособность, я точно уверен», — заявил Закарян в интервью YouTube-каналу Андрея Митькова.

В следующем сезоне под руководством Плющенко будет заниматься бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при Александра Трусова.

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