Косторная и Щербакова поделились мнением о строгости Тутберидзе

Фигуристки группы Этери Тутберидзе Алёна Косторная и Анна Щербакова заявили, что не считают своего тренера строгой.

«Этери Георгиевна знает, как найти подход к спортсмену. Иногда нужно где-то надавить, чтобы добиться лучшего. Но иногда она нас поддерживает, всегда с нами», — заявила Щербакова во время совместной онлайн-тренировки с Косторной.

«Этери Георгиевна не строгая, она требовательная. Настоящий перфекционист», — добавила Косторная.

Ранее директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект прибудут московские фигуристы.