Косторная и Щербакова поделились мнением о строгости Тутберидзе
- Анна Щербакова
- РИА Новости
«Этери Георгиевна знает, как найти подход к спортсмену. Иногда нужно где-то надавить, чтобы добиться лучшего. Но иногда она нас поддерживает, всегда с нами», — заявила Щербакова во время совместной онлайн-тренировки с Косторной.
«Этери Георгиевна не строгая, она требовательная. Настоящий перфекционист», — добавила Косторная.
Ранее директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект прибудут московские фигуристы.