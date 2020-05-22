Косторная и Щербакова поделились мнением о строгости Тутберидзе

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Фигуристки группы Этери Тутберидзе Алёна Косторная и Анна Щербакова заявили, что не считают своего тренера строгой.
Косторная и Щербакова поделились мнением о строгости Тутберидзе
  • Анна Щербакова
  • РИА Новости

«Этери Георгиевна знает, как найти подход к спортсмену. Иногда нужно где-то надавить, чтобы добиться лучшего. Но иногда она нас поддерживает, всегда с нами», — заявила Щербакова во время совместной онлайн-тренировки с Косторной.

«Этери Георгиевна не строгая, она требовательная. Настоящий перфекционист», — добавила Косторная.

Ранее директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект прибудут московские фигуристы.

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