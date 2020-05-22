Директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект заедут московские фигуристы

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Директор спортивной базы в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий заявил, что прибытие спортсменов ожидается уже 24 мая.
Директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект заедут московские фигуристы
  • РИА Новости

Об этом директор объекта сообщил RT. По его словам, первыми на базу заедут 54 фигуриста из Москвы и Московской области. Все спортсмены и персонал будут протестированы на коронавирус и останутся на базе до окончания карантинного режима.

26 мая ожидается заезд команды со современному пятиборью, далее спортсмены будут прибывать согласно графику. Ожидается, что в общей сложности база примет 220 человек.

Директор базы добавил, что одними из первых, кто заедет на объект, станут фигуристы группы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева планирует включить в программу четверной прыжок.

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