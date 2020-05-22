Туктамышева планирует включить в программу четверной прыжок

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, планирует ли исполнять в следующем сезоне четверной прыжок.
Туктамышева планирует включить в программу четверной прыжок
  • © liza_tuktik
  • Instagram

«Пока что я планирую включить в программу четверной прыжок. Но в связи с тем, что мы долго не катались и неизвестно, сколько не будем кататься, очень сложно такой прыжок сразу, с начала сезона, вставить в программу и исполнить. Но я постараюсь сделать всё, чтобы это случилось. Пока что в контенте он у меня запланирован», — заявила Туктамышева в прямом эфире в Instagram Олимпийского комитета России.

Также спортсменка заявила, что у неё уже готовы короткая и произвольная программы на следующий сезон, однако их необходимо обкатать.

Ранее Туктамышева рассказала, когда возобновит тренировки.

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