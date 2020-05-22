Туктамышева рассказала, когда возобновит тренировки

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда может возобновить тренировки.
Туктамышева рассказала, когда возобновит тренировки
  • globallookpress.com

«Думаю, катки будут открываться в последнюю очередь, нет пока информации, когда мы сможем выйти на лёд. Но Санкт-Петербург начинает оживать, это приятно», — сказала Туктамышева в прямом эфире в Instagram Олимпийского комитета России.

Также фигуристка призналась, что пребывание на карантине помогло ей «понять себя». Спортсменке было важно осознать, что она не боится оставаться в одиночестве. 

Ранее Туктамышева рассказала о своём отношении к диетам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить