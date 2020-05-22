Туктамышева рассказала, когда возобновит тренировки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда может возобновить тренировки.

«Думаю, катки будут открываться в последнюю очередь, нет пока информации, когда мы сможем выйти на лёд. Но Санкт-Петербург начинает оживать, это приятно», — сказала Туктамышева в прямом эфире в Instagram Олимпийского комитета России.

Также фигуристка призналась, что пребывание на карантине помогло ей «понять себя». Спортсменке было важно осознать, что она не боится оставаться в одиночестве.

Ранее Туктамышева рассказала о своём отношении к диетам.