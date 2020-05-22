Туктамышева рассказала о своём отношении к диетам

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к жёстким диетам.
Туктамышева рассказала о своём отношении к диетам
  • РИА Новости

«Я не люблю сидеть на них. Может, силы воли не хватает, может, не вижу смысла в этом. Когда надо будет, можно согнать вес спокойно. Не так легко сбрасываю, но проблемы редко с этим случаются, всё нормально было», — сказала Туктамышева в прямом эфире в Instagram Олимпийского комитета России.

Также фигуристка призналась, что в глобальном плане довольна своим телом. По её словам, во время пребывания на карантине она практически ничего не меняла в своём питании.

Ранее Туктамышева пошутила про тренировки в условиях пандемии. 

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