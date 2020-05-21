Туктамышева пошутила про тренировки в условиях пандемии

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева пошутила на тему тренировок в условиях пандемии коронавируса.

На своей странице в Instagram Туктамышева опубликовала фрагмент из собственного выступления в показательной программе в образе стюардессы. Спортсменка снабдила данное фото комментарием: «Я, когда объявили, что можно потренироваться на льду».

Туктамышева выиграла чемпионат мира по фигурному катанию 2015 года в Шанхае. На первенстве Европы того же года в Стокгольме она также взяла золото, а двумя годами ранее завоевала бронзу на соревнованиях в Загребе.

Ранее сообщалось, что российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в ближайшее время вернётся в Россию из США.