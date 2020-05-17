Новые оскорбления, претензии к СМИ и реакция Ягудина: как развивается конфликт между Тарасовой и Родниной

Конфликт между Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной преувеличен. Об этом заявил двукратный чемпион мира Андрей Миненков. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отметила, что СМИ используют их разногласия в своих целях. Тем временем сама заслуженный тренер СССР ответила на обвинения в искажении фактов со стороны бывшей подопечной.

Конфликт между заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной продолжает оставаться одной из главных тем в российском фигурном катании. Многие коллеги и эксперты не остались в стороне от происходящего и прокомментировали взаимные обвинения, которыми обменялись наставница и бывшая подопечная в СМИ.

Так, бывший ученик Тарасовой, двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков предположил, что обе до сих пор испытывают болезненные чувства в связи с прошлыми конфликтами, однако сейчас уровень напряжённости между ними может быть преувеличен.

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее. Действительно, говорят, что единственное место, где их можно встретить вместе, это дом Ирины Моисеевой (супруги и партнёрши Миненкова. — RT) и Андрея Миненкова. Когда мы их приглашаем, они приходят. Хотя, мне кажется, сейчас масштаб этого скандала немного преувеличивают. Думаю, у них уже нет причин для того, чтобы остро конфликтовать», — заявил Миненков в разговоре с RT.

Схожей точкой зрения придерживается олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова. Она выразила уверенность в том, что виновниками громкой истории являются сами журналисты, некорректно описывающие ситуацию.

«Бред какой-то! В этом виновата пресса. Кто-то из её представителей подловил и одну, и другую. Всё быстренько вывели куда нужно. Это выгодно СМИ, а не Родниной и Тарасовой», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Напомним, что поводом для нового витка конфликта, насчитывающего несколько десятков лет, стало недавнее интервью Тарасовой. В нём она вспомнила историю хореографа Елены Черкасской, которую Роднина якобы отправила на соревнования в Австралию, хотя та страдала от четвёртой стадии рака. В ответ экс-фигуристка в жёсткой форме заявила, что наставница перепутала периоды, а также отметила, что не стоило говорить о человеке, которого уже нет в живых.

Новый ответ Тарасовой не заставил себя ожидать.

«Главное, что слетело-то у неё. Потому что она пишет про 80-е годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призёром чемпионата США Анжелой Никодинов, а я — с Алёшей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная!», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Кроме того, специалист прокомментировала неоднократные высказывания Родниной о том, что её вклад в успехи пары переоценён.

«Всё, что я делала, было неплохо и правильно. Это ей сейчас кажется, что она сама себя тренировала. Ну, пусть она этим живет. Я не против. Мне всё равно», — заключила Тарасова.

Возобновление конфликта между именитыми представительницами российского спорта прокомментировали и в в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Однако президент организации Александр Горшков предпочёл занять нейтральную позицию.

«Третьей стороной выступать в их взаимоотношениях очень сложно, они должны договориться сами между собой. Да, обидно видеть происходящее вокруг них. Я вообще не любитель скандалов, каких-то взаимных упреков, предпочитаю всё решать мирным путём. Это их вопрос, я не могу вмешиваться в эту ситуацию», — пояснил свою позицию Горшков.

В свою очередь, ещё один титулованный ученик Тарасовой Алексей Ягудин также не стал никого обвинять в происходящем, а лишь пожелал, чтобы отношения между ней и Родниной наладились.

«Явно вопрос не ко мне, они — представители абсолютно другого поколения фигурного катания. Чтобы иметь мало-мальское представление о том, из-за чего это происходит, надо обладать хоть какой-то информацией. Я ей не владею, поэтому могу только пожелать, чтобы все были здоровы и счастливы. И поменьше таких словесных перепалок. Что это сейчас происходит — известно только этим двум женщинам», — заявил Ягудин.

Стоит отметить, что Ягудин и сам недавно оказался в неоднозначной ситуации, а в его защиту выступила Тарасова. Несколько дней назад в программе «Пусть говорят» обсуждалось намерение бывшей супруги Марата Башарова подать на него в суд за домашнее насилие. Известный блогер Елена Родина рассказала, что олимпийский чемпион 2002 года и сам не отличается примерным поведением. По её словам, в прошлом вместе с актёром они участвовали в драке, якобы «избив журналистов битами».

Тарасова, ранее критиковавшая Башарова, вступилась за ученика, резко ответив блогеру.

«Слушайте, замолчите насчёт Лёши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Я ещё раз повторяю: Лёша Ягудин пальцем никого не тронул! Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения: лёг и спит», — сказала Тарасова.

Позднее на обвинения в свой адрес ответил и сам Ягудин. Он обвинил Родину в клевете, подчеркнув, что на протяжении всей жизни ни разу не участвовал в драках. Кроме того, он посетовал на СМИ, готовые поверить в подобные истории.

«Давайте я оденусь в костюм человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует, и на самом деле это я. Такую чушь тоже на «Первом канале» покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат? У меня скорее вопрос к программе «Пусть говорят», приглашающей псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею, ничего не могут», — возмутился Ягудин.