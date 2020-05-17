Тарасова: из всех спортсменов в Госдуме только Журова находится на своём месте и занимается делом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё отношение к переходу бывших спортсменов на работу в Госдуму.

Как призналась специалист, она не понимает, почему всех потянуло в нижнюю палату российского парламента.

«У меня не укладывается в голове, как это можно после такого живого дела, которым ты занимался. После спорта, каждодневного адреналина. Тебя стольким вещам научили, ты столько знаешь. Иди, учи сам или сама! Нет. Идут туда, где денег больше. Что делать — они, видимо, для чего-то нужны там. Хотя это Думу не украшает. Из всех, кто там есть, почему-то мне кажется, одна Светлана Журова находится на своём месте и занимается делом», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что забывала программу несколько раз во время прокатов.