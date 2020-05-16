Туктамышева призналась, что забывала программу несколько раз во время прокатов

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как раньше реагировала на свои ошибки во время прокатов.
Туктамышева призналась, что забывала программу несколько раз во время прокатов
  • © РИА Новости

«У меня три раза в жизни было так: я делаю элемент, он не получается, и я забываю вообще всё, что у меня дальше: какая программа, какие шаги. В следующие мгновения я делаю абсолютно новые шаги. То есть у меня на три секунды полностью отключался мозг… А тренеры в этот момент стояли седые за бортиком. Последний раз у меня подобное было в 17 лет», — сказала Туктамышева в беседе с фигуристкой Бетиной Поповой в прямом эфире в Instagram.

23-летняя фигуристка работает под руководством тренера Алексея Мишина.

Ранее Медведева заявила, что её безобидный эфир растаскали на кликабельные заголовки, перевернув смысл.

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