Медведева: безобидный эфир растаскали на кликабельные заголовки, перевернув смысл

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Российская фигуристка Евгения Медведева осталась недовольна тем, как СМИ преподнесли её цитаты из совместного эфира в Instagram с чемпионом Европы Флораном Амодио.
Медведева: безобидный эфир растаскали на кликабельные заголовки, перевернув смысл
  • Reuters

«Смотрю на журналистов, которые растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл», — написала спортсменка в Instagram.

Ранее Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру.

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