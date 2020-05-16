Медведева: безобидный эфир растаскали на кликабельные заголовки, перевернув смысл

Российская фигуристка Евгения Медведева осталась недовольна тем, как СМИ преподнесли её цитаты из совместного эфира в Instagram с чемпионом Европы Флораном Амодио.

Reuters