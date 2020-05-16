Медведева: безобидный эфир растаскали на кликабельные заголовки, перевернув смысл
Российская фигуристка Евгения Медведева осталась недовольна тем, как СМИ преподнесли её цитаты из совместного эфира в Instagram с чемпионом Европы Флораном Амодио.
- Reuters
«Смотрю на журналистов, которые растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл», — написала спортсменка в Instagram.
Ранее Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»