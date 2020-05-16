Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру

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Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру
  • РИА Новости

«В Москве велась постоянная работа, лёд, лёд, лёд и не было времени на восстановление. В Канаде по-другому. И главное — мы с Брайаном друзья. Мы говорим, он меня слышит. Я за этим и уходила — чтобы слышать и быть услышанной. Я уезжала из России не для того, чтобы победить всех в следующем сезоне и доказать, что я сильнейшая фигуристка. Я только хотела работать с тренером как с другом», — сказала Медведева во время совместного эфира в Instagram с бывшим фигуристом, а ныне тренером Флораном Амодио.

Россиянка ушла от Этери Тутберидзе в 2018 году, начав сотрудничество с Орсером.

Ранее Медведева назвала свой любимый прыжок в фигурном катании.

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