Обвинения Рудковской, «уход» Щербаковой от Тутберидзе и госпитализация Навки: что обсуждают в мире фигурного катания

Фигуристке Анне Щербаковой пришлось опровергать информацию о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Такое сообщение опубликовали хакеры на её странице в социальных сетях. Евгений Плющенко выразил желание сделать из Александры Трусовой «универсального солдата», а его жену Яну Рудковскую обвинили в плагиате. Между тем Татьяна Навка была госпитализирована с диагнозом «коронавирус», а СМИ сообщили, что Илья Авербух якобы нарушил режим самоизоляции. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Взлом страницы Щербаковой и планы Плющенко

Не успели утихнуть страсти вокруг перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко, как поклонников фигурного катания шокировала ещё одна «новость». На странице Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Вице-чемпионка Европы якобы мотивировала данное решение желанием развиваться и двигаться дальше.

Затем пост, а с ним и страница были удалены, что вызвало ещё больше вопросов. Вскоре ситуацию прояснила сама Щербакова. Оказалось, ни о каком переходе речи не идёт, просто её аккаунт был взломан.

«Конечно, это не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду. Всю информацию можно будет найти в моей группе», — успокоила болельщиков Щербакова.

Тем временем переход Трусовой в академию «Ангелы Плющенко» совсем скоро будет оформлен официально. По словам наставника, сейчас он занимается передачей необходимых документов в федерации и в «Самбо-70», а все формальности будут улажены к 15 мая.

Он также заверил, что в скором времени и сама фигуристка выскажется по поводу смены наставника. Что касается их совместных планов, Плющенко пообещал, что уже в следующем сезоне на лёд выйдет новая Трусова. Именно с этой целью он сейчас собирает группу высококлассных специалистов.

«Нет на сегодняшний день в мире женского одиночного катания «универсального солдата», который был бы развит на все 100% как в технической составляющей, так и в харизме, и катании. Не существует таких универсалов. Каждый в чём-то слабее другого. Если мы возьмём Юдзуру Ханю, вот он развит по всем пунктам и силён по всем позициям. Хочется, конечно, и Сашу Трусову сделать «универсальным солдатом», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Призыв Слуцкой и стихотворение Трусовой

Тем не менее о полноценных тренировках пока говорить не приходится, так как во многих городах России режим самоизоляции продлён до конца мая. Фигуристы продолжают заниматься дома под дистанционным руководством своих наставников.

Однако всё громче звучат голоса тех, кто выступает за смягчение правил для спортсменов. Так, к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой присоединилась двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, предложившая позволить выходить на лёд небольшими группами.

«Если другими видами спорта можно заниматься хоть дома, например, гимнастикой, или, условно говоря, велосипедист может тренажёр крутить, то у фигуриста теряется чувство конька, чувство льда, снижается выносливость вестибулярного аппарата... Всё-таки никакие приспособления не могут заменить тренировки на льду», — цитируют Слуцкую Nation News.

Пока этого не произошло, спортсмены продолжают коротать время в четырёх стенах. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева приняла участие в фотосессии, проходившей по видеозвонку. Она рассказала о том, чем занимается дома, а также призналась, что первых делом после снятия ограничительных мер отправится на каток.

«Сейчас читаю «Жизнь» Ги де Мопассана, обычно получается по 50 страниц в день. Кроме чтения, много времени занимают тренировки и подготовка к экзаменам и диплому. А лучший помощник в любых делах дома — померанский шпиц Кокоша», — поделилась Туктамышева в интервью «Спорт Экспрессу».

9 мая многие фигуристы поздравляли поклонников с Днём Победы, а также рассказывали истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Так, Алина Загитова опубликовала фотографию своего прадеда, Аделина Сотникова рассказала о своём прадеде, Герое Советского Союза, а Трусова прочитала стихотворение Мусы Джалиля «Варварство».

79-летний тренер Алексей Мишин рассказал, что помнит о военных событиях по рассказам родителей и родственников, однако хорошо понимает людей того поколения. Он выразил надежду на то, что нынешние спортсмены возьмут с них пример.

«Хочу, чтобы образ тех людей, которые ковали победу в войне, был для фигуристов идеалом и путеводной звездой. Такое понимание поможет спортсменам достичь победы, почувствовать ауру победы в высоком понимании этого слова», — отметил Мишин.

Между тем активный пользователей социальных сетей Алексей Ягудин вновь порадовал своих подписчиков забавными роликами. На этот раз он опубликовал серию постов, в котором о жизни «рассказывает» его собака. Бигль по кличке Асти начала день с того, что порезвилась в ручье, затем поела, «поборола» плюшевую куклу, пожарила мясо на гриле и легла спать.

Штраф Авербуха и болезнь Навки

К сожалению, в мире фигурного катания не обошлось без скандалов. Многим болельщикам понравились забавные видео Плющенко, его супруги Яны Рудковской и их сына Александра. Они принимают участие в челленджах, снимают пародии на эпизоды из фильмов и просто делают короткие зарисовки.

Однако блогер под ником Katie One обвинила продюсера в плагиате. По её словам, звёздная пара заимствовала её идеи, не указав при этом авторства. В качестве подтверждения девушка опубликовала ролик, где она исполнила роль куклы, а затем станцевала со своим мужем. Такой же пост появился спустя несколько недель на странице жены Плющенко.

Ответ Рудковской не заставил себя ожидать. Она пояснила, что не претендует на оригинальность своих видео и не считает нужным спорить из-за авторства.

«Мне кажется, в условиях карантина у всех обострилось чувство ненависти друг к другу! Я вот решила более на провокации не отвечать, а чётко идти по своему пути. У Кэтти отличные видео, я изучила сейчас её страницу. Многие из них также взяты из Tik-Tok и YouTube, что абсолютно нормально», — завила она, добавив, что готова записать с блогером совместный ролик.

В неприятную ситуацию попал и известный хореограф Илья Авербух. В СМИ появилась информация о том, что 22 апреля он якобы нарушил режим самоизоляции. Сам Авербух опроверг данную информацию, для наглядности приложив фотографию своего пропуска.

«Вчера совершенно случайно наткнулся в новостной ленте на информацию о том, что я злостный нарушитель режима самоизоляции. Для тех, кто верит нашим журналистам, пожалуйста, мой пропуск действительный с 15 по 30 апреля. Никаких нарушений нет и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего», — написал хореограф.

А тренер Александр Жулин неожиданно раскритиковал Ольгу Бузову. Рассказывая о своей старшей дочери Александре, он заявил, что она также серьёзно увлекается музыкой, однако её творчество намного лучше известной певицы и телеведущей.

«Раньше Саша писала песни, а теперь сотрудничает с Максимом Фадеевым. Записывать клипы ей помогает Евгений Курицын. Дочь выступает под псевдонимом Алексия. Мне кажется, у неё есть талант. Во всяком случае, она поёт точно лучше, чем Бузова. Зачем Ольга вырвалась на сцену, не совсем понимаю. Профессионализмом там не пахнет», — приводит слова Жулина «Экспресс-газета».

Тем временем олимпийская чемпионка Татьяна Навка была госпитализирована с коронавирусом. Сначала стало известно, что заболел её муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а затем диагноз подтвердился и у самой бывшей фигуристки.

«Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя принять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать», — цитирует Навку РИА Новости.