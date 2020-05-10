Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух опроверг информацию о том, что он был оштрафован за нарушение режима самоизоляции.
Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Вчера совершенно случайно наткнулся в новостной ленте на информацию о том, что я злостный нарушитель режима самоизоляции. Для тех, кто верит нашим журналистам, пожалуйста, мой пропуск действительный с 15 по 30 апреля. Никаких нарушений нет, и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего. Желаю всем не идти на поводу у журналистов, которые даже не видят необходимости проверять публикуемую информацию. Будьте здоровы!» — написал Авербух в своём Instagram под опубликованным скриншотом своего цифрового пропуска.

По данным СМИ автомобиль Range Rover, зарегистрированный на Авербуха, попал на камеру 22 апреля, в первый день работы требований соблюдения режима повышенной готовности на территории Москвы, за что он был оштрафован на 5 тысяч рублей.

Ранее Евегений Плющенко объяснил свою резкую реакцию на слова хореографа группы Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить