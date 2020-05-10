Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции

Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух опроверг информацию о том, что он был оштрафован за нарушение режима самоизоляции.

«Вчера совершенно случайно наткнулся в новостной ленте на информацию о том, что я злостный нарушитель режима самоизоляции. Для тех, кто верит нашим журналистам, пожалуйста, мой пропуск действительный с 15 по 30 апреля. Никаких нарушений нет, и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего. Желаю всем не идти на поводу у журналистов, которые даже не видят необходимости проверять публикуемую информацию. Будьте здоровы!» — написал Авербух в своём Instagram под опубликованным скриншотом своего цифрового пропуска.

По данным СМИ автомобиль Range Rover, зарегистрированный на Авербуха, попал на камеру 22 апреля, в первый день работы требований соблюдения режима повышенной готовности на территории Москвы, за что он был оштрафован на 5 тысяч рублей.

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