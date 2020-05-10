Плющенко объяснил свою резкую реакцию на слова хореографа группы Тутберидзе
- Reuters
«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор», — написал Плющенко в сториз своего Instagram.
После перехода Трусовой из группы Тутберидзе к Плющенко Железняков раскритиковал спортсменку, обвинив её в предательстве, и подверг сомнению успехи с новыми тренерами.
15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.
Ранее Плющенко резко ответил на критику хореографа Тутберидзе по поводу перехода Трусовой.