Плющенко объяснил свою резкую реакцию на слова хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который теперь будет тренировать российскую фигуристку Александру Трусову, объяснил свою резкую реакцию на слова хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор», — написал Плющенко в сториз своего Instagram.

После перехода Трусовой из группы Тутберидзе к Плющенко Железняков раскритиковал спортсменку, обвинив её в предательстве, и подверг сомнению успехи с новыми тренерами.

15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее Плющенко резко ответил на критику хореографа Тутберидзе по поводу перехода Трусовой.