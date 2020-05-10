Плющенко резко ответил на критику хореографа Тутберидзе по поводу перехода Трусовой
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- РИА Новости
«Снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток. Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! Алёша, молодец, садись, пять!» — написал Плющенко в сториз в своём Instagram.
15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.
Ранее Максим Траньков посоветовал Трусовой на некоторое время отказаться от соцсетей.