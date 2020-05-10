Плющенко резко ответил на критику хореографа Тутберидзе по поводу перехода Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который теперь будет тренировать российскую фигуристку Александру Трусову, резко ответил хореографу группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову, который подверг сомнению успехи спортсменки.

«Снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток. Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! Алёша, молодец, садись, пять!» — написал Плющенко в сториз в своём Instagram.

15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее Максим Траньков посоветовал Трусовой на некоторое время отказаться от соцсетей.