Траньков посоветовал Трусовой на некоторое время отказаться от соцсетей

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выскзал мнение, что Александре Трусовой после её перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, стоит на некоторое время отказаться от использования соцсетями.
Траньков посоветовал Трусовой на некоторое время отказаться от соцсетей
  • Reuters

«Думаю, что Саше нужно отказаться от социальных сетей как минимум на полгода, ничего не читать, закрыть комментарии. Не обращать внимания на негатив, работать. Она уникальная спортсменка, но у неё есть серьёзный минус — не очень сильное катание. Думаю, над этим предстоит много работы», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».

15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что Алексей Железняков назвал предательством переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко.

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