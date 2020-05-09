Траньков посоветовал Трусовой на некоторое время отказаться от соцсетей
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«Думаю, что Саше нужно отказаться от социальных сетей как минимум на полгода, ничего не читать, закрыть комментарии. Не обращать внимания на негатив, работать. Она уникальная спортсменка, но у неё есть серьёзный минус — не очень сильное катание. Думаю, над этим предстоит много работы», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».
15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.
Ранее сообщалось, что Алексей Железняков назвал предательством переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко.