Траньков посоветовал Трусовой на некоторое время отказаться от соцсетей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выскзал мнение, что Александре Трусовой после её перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, стоит на некоторое время отказаться от использования соцсетями.

«Думаю, что Саше нужно отказаться от социальных сетей как минимум на полгода, ничего не читать, закрыть комментарии. Не обращать внимания на негатив, работать. Она уникальная спортсменка, но у неё есть серьёзный минус — не очень сильное катание. Думаю, над этим предстоит много работы», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».

15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что Алексей Железняков назвал предательством переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко.