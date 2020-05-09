Железняков назвал предательством переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, прокомментировал переход 15-летней Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Расскажите это Тутберидзе, которая живёт на катке вместе с Глейхенгаузом и Дудаковым, вложите все силы в душу и эмоции, и время — в дитя на протяжении многих лет, а потом и поговорим о значении слова «предательство». Важно не то, что ушёл спортсмен, а как ушёл. Вся команда Тутберидзе чуть не сутками сидит на катке, нет личной жизни, ничего, вкладывают в детей всё, что возможно и невозможно, а подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого, а в особенности главного наставника. Правильно Лайшев всё написал, это есть предательство и я с ним полностью согласен!» — написал Железняков во «Вконтакте».

Трусова тренировалась в группе Тутберидзе с 2016 года. Под её руководством фигуристка стала бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным и бронзовым призёром первенства России, бронзовым призёром финала Гран-при, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при.

Ранее хореограф группы Тутберидзе заявил, что уходить надо красиво и правильно.