Хореограф группы Тутберидзе о Трусовой: уходить надо красиво и правильно

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Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы Этери Тутберидзе, считает некрасивым уход Александры Трусовой в группу Евгения Плющенко.
Хореограф группы Тутберидзе о Трусовой: уходить надо красиво и правильно
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Уходить надо красиво и правильно, а не так, как это было сделано. Когда человек предаёт, он перестаёт для нас существовать. А для вас это разве не так? После такого всё уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что жена Плющенко Яна Рудковская умеет делать рекламу на скандалах, но у группы Тутберидзе другой путь.

«Надо быть выше всего этого и идти своим светлым путём», — добавил Железняков.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Железняков заявил, что Трусову подстёгивала сильнейшая конкуренция в группе Тутберидзе, а после перехода к Плющенко мотивация может пропасть.

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