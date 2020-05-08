Хореограф Железняков: Трусову подстёгивала сильнейшая конкуренция в группе Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы Этери Тутберидзе, высказался о переходе фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.

«По моему мнению, Сашу, как и всех наших девочек, подстёгивала сильнейшая конкуренция в команде, вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Лучшая среди худших? Будет ли такой азарт тренировок, стремление переплюнуть товарища по горшку, извините? Ох, что-то я сомневаюсь. В конце концов, есть много примеров — и горьких примеров, к сожалению, — но они никого ничему не учат», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла информацию о своей материальной обеспеченности.