Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.

Как написала Щербакова в сториз на своей странице в Instagram, её аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», где появилось сообщение об уходе спортсменки от Тутберидзе, был взломан. Таким образом, публикация была сделана злоумышленниками и не соответствует действительности.

При этом Щербакова заявила, что в настоящее время страница удалена, и заверила, что не собирается её восстанавливать или создавать другую.

Ранее на странице Щербаковой в социальной сети появилось сообщение об уходе от Тутберидзе.