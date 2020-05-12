На странице Щербаковой в соцсети появилось сообщение об уходе от Тутберидзе

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На странице двукратной чемпионки России и серебряной медалистки чемпионата Европы по фигурному катанию Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об уходе из группы Этери Тутберидзе. Позднее и сообщение, и сама страница Щербаковой были удалены.
На странице Щербаковой в соцсети появилось сообщение об уходе от Тутберидзе
  • РИА Новости

Как отмечалось в сообщении на странице Щербаковой в социальной сети, спортсменка приняла решение прекратить сотрудничество с наставницей Этери Тутберидзе.

В качестве причины указывалось желание развиваться и двигаться дальше. При этом Щербакова якобы заявляла, что не собирается завершать карьеру.

Примечательно, что впоследствии было удалено не только сообщение на странице Щербаковой, но и весь профиль. Это указывает на то, что аккаунт фигуристки в соцсети мог быть взломан.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не переманивал в свою команду ни бронзовую медалистку чемпионата Европы Александру Трусову, ни специалиста Сергея Розанова.

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