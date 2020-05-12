На странице Щербаковой в соцсети появилось сообщение об уходе от Тутберидзе
- РИА Новости
Как отмечалось в сообщении на странице Щербаковой в социальной сети, спортсменка приняла решение прекратить сотрудничество с наставницей Этери Тутберидзе.
В качестве причины указывалось желание развиваться и двигаться дальше. При этом Щербакова якобы заявляла, что не собирается завершать карьеру.
Удаленное сообщение Анны Щербаковой pic.twitter.com/rGVdJw0iXa— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) May 12, 2020
Примечательно, что впоследствии было удалено не только сообщение на странице Щербаковой, но и весь профиль. Это указывает на то, что аккаунт фигуристки в соцсети мог быть взломан.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не переманивал в свою команду ни бронзовую медалистку чемпионата Европы Александру Трусову, ни специалиста Сергея Розанова.