Плющенко заявил, что лично не приглашал к себе фигуристку Трусову и тренера Розанова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не переманивал в свою команду ни бронзовую медалистку чемпионата Европы Александру Трусову, ни специалиста Сергея Розанова.

«Он сам пришёл. Я никого не приглашал. Это сугубо личное желание тренера Серёжи Розанова и спортсменки Александры Трусовой», — цитирует Плющенко РИА Новости.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, уход Трусовой и Розанова от Этери Тутберидзе можно объяснить тем, что и спортсменку, и специалиста что-то не устраивало на прежнем месте.

При этом Плющенко высоко оценил профессиональные качества Розанова, отметив, что он поставил спортсменам четверные прыжки и взял лучшие качества многих других прославленных тренеров, таких как Алексей Мишин и Игорь Русаков.

Ранее Плющенко выразил мнение, что у Алёны Косторной и Анны Щербаковой есть слабые места.