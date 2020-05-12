Плющенко заявил, что лично не приглашал к себе фигуристку Трусову и тренера Розанова

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не переманивал в свою команду ни бронзовую медалистку чемпионата Европы Александру Трусову, ни специалиста Сергея Розанова.
Плющенко заявил, что лично не приглашал к себе фигуристку Трусову и тренера Розанова
  • РИА Новости

«Он сам пришёл. Я никого не приглашал. Это сугубо личное желание тренера Серёжи Розанова и спортсменки Александры Трусовой», — цитирует Плющенко РИА Новости.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, уход Трусовой и Розанова от Этери Тутберидзе можно объяснить тем, что и спортсменку, и специалиста что-то не устраивало на прежнем месте.

При этом Плющенко высоко оценил профессиональные качества Розанова, отметив, что он поставил спортсменам четверные прыжки и взял лучшие качества многих других прославленных тренеров, таких как Алексей Мишин и Игорь Русаков.

Ранее Плющенко выразил мнение, что у Алёны Косторной и Анны Щербаковой есть слабые места.

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