Плющенко считает, что у Косторной и Щербаковой есть слабые места

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что ученицы Этери Тутберидзе Алёна Косторная и Анна Щербакова имеют слабые места.

«Я не считаю, что у Щербаковой нет слабых мест. Они есть. У Косторной тоже есть слабые места, если мы говорим с профессиональной точки зрения. Я об этих слабых точках не хочу говорить, потому что мы сейчас будем конкурировать», — цитирует Плющенко РИА Новости.

По его словам, его главная задача как нового тренера Александры Трусовой — работать над её слабостями, исправлять эти моменты, а не думать о слабых сторонах оппоненток.

По мнению Плющенко, в новом сезоне Трусова будет новой версией себя.

Ранее Плющенко заявил, что хочет сделать из Трусовой «универсального солдата» в фигурном катании.