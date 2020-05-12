Плющенко хочет сделать Трусову «универсальным солдатом»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил желание сделать из бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой всесторонне развитую спортсменку.
Плющенко хочет сделать Трусову «универсальным солдатом»
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Плющенко посетовал на тот факт, что в настоящий момент в женском одиночном катании не существует спортсменки, которая превосходила бы соперниц во всех аспектах. По мнению Плющенко, кто-то превосходит оппоненток в технической составляющей, а кто-то — в катании и харизме.

При этом он выразил желание сделать из своей новой подопечной Александры Трусовой фигуристку, которая будет превосходить визави во всём.

«Если мы возьмём Юдзуру Ханю, вот он развит по всем пунктам и силен по всем позициям. Хочется, конечно, и Сашу Трусову сделать универсальным солдатом. Именно по указанным пунктам», — заявил Плющенко.

Ранее российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что была шокирована уходом фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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