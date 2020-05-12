Плющенко хочет сделать Трусову «универсальным солдатом»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил желание сделать из бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой всесторонне развитую спортсменку.

Как сообщает РИА Новости, Плющенко посетовал на тот факт, что в настоящий момент в женском одиночном катании не существует спортсменки, которая превосходила бы соперниц во всех аспектах. По мнению Плющенко, кто-то превосходит оппоненток в технической составляющей, а кто-то — в катании и харизме.

При этом он выразил желание сделать из своей новой подопечной Александры Трусовой фигуристку, которая будет превосходить визави во всём.

«Если мы возьмём Юдзуру Ханю, вот он развит по всем пунктам и силен по всем позициям. Хочется, конечно, и Сашу Трусову сделать универсальным солдатом. Именно по указанным пунктам», — заявил Плющенко.

Ранее российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что была шокирована уходом фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.