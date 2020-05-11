Гимнастка Солдатова рассказала о реакции на уход Трусовой от Тутберидзе

Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что была шокирована уходом фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Я была просто в шоке, когда услышала про уход Трусовой от Тутберидзе. Просто в шоке. В этой группе все сильные были, а мои симпатии на стороне Алёны Косторной из тех, кто сейчас катается. Я за неё болею больше всего», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.

До ухода Трусовой в группе Тутберидзе занимались три сильнейших фигуристки Европы — Алёна Косторная, Анна Щербакова и сама Трусова.

Ранее хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой.