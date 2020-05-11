Гимнастка Солдатова рассказала о реакции на уход Трусовой от Тутберидзе
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- РИА Новости
«Я была просто в шоке, когда услышала про уход Трусовой от Тутберидзе. Просто в шоке. В этой группе все сильные были, а мои симпатии на стороне Алёны Косторной из тех, кто сейчас катается. Я за неё болею больше всего», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.
До ухода Трусовой в группе Тутберидзе занимались три сильнейших фигуристки Европы — Алёна Косторная, Анна Щербакова и сама Трусова.
Ранее хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой.