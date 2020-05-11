Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.

«Я не напрашивался на это интервью, меня попросили, я высказал своё мнение. По вашему, я должен дифирамбы петь? А академия Плющенко плюёт нам в лицо, это тоже нужно спустить на тормозах? Каждый человек имеет право на своё мнение! Слово «предательство» уже входит в ряд с оскорбительными словами? Если мы будем гладить по головке родителей и детей за такое, то что будет дальше? Давайте уже успокоимся. Это был последний комментарий к происходящему, далее полная тишина», — написал Железняков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александра Трусова занималась в группе Этери Тутберидзе с 2016 года. В своём дебютном сезоне во взрослом катании 15-летняя фигуристка завоевала бронзовые медали на чемпионатах Европы и России, а также в финале Гран-при.

Ранее сообщалось, что известно о конфликте Плющенко и хореографа Тутберидзе из-за перехода Трусовой.