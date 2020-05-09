Последний звонок Загитовой, идеальный мужчина Туктамышевой и пародия Ягудина: что обсуждают в мире фигурного катания

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что будущая выпускница учебного заведения фигуристка Алина Загитова примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом последнему звонку. Сама спортсменка показала, как готовится к ЕГЭ по биологии. Анна Щербакова преодолела полосу препятствий, сооружённую на загородном участке, и рассказала о новом питомце. Алексей Ягудин продемонстрировал своё отношение к самоизоляции, спародировав сценку из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Чем занимаются фигуристы на самоизоляции — в материале RT.

Почётная роль Загитовой и тренировки Щербаковой

Май — время последних звонков. Традиционные для этих дней ритуалы соблюдаются не только в обычных, но и в спортивных школах, в том числе в «Самбо-70». В этом году учебное учреждение оканчивает фигуристка Алина Загитова. Именно ей достанется честь дать последний звонок на торжественном мероприятии.

«Загитова — символ побед школы «Самбо-70» и всей России», — объяснил такое решение ТАСС директор центра спорта и образования Ренат Лайшев.

Пока до официального окончания школы ещё есть время, сама олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 продолжает подготовку к выпускным экзаменам. Известно, что она намерена поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Фигуристка поделилась фотографией, на которой в подготовке к экзамену по биологии ей помогает кот.

Ещё одной ученице Этери Тутберидзе Анне Щербаковой ещё не скоро предстоит сдавать выпускные экзамены, поэтому свободное время она посвящает тренировкам. Фигуристка проводит самоизоляцию на загородном участке, поэтому у неё есть возможность разнообразить свои упражнения. Так, она создала себе полосу препятствий из вспомогательных предметов и с лёгкостью её прошла.

«Как вам такая тренировка? А началось всё с того, что я просто наткнулась на старое видео, как прохожу полосу препятствий. И решила попробовать сделать что-то подобное дома. У меня получились два варианта, мне больше понравилось прыгать на шинах», — рассказала Щербакова.

Кроме того, вице-чемпионка Европы поделилась радостным событием. В её семье появился новый питомец — щенок по кличке Сэнди.

Откровенность Туктамышевой и воспоминания Погорилой

Тем временем, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева продолжает делиться подробностями своей личной жизни. Она рассказала, что до сих пор находится в хороших отношениях с бывшим парнем, фигуристом Андреем Лазукиным. По её словам, разрыв произошёл из-за осознания, что они не подходят друг другу.

При этом спортсменка призналась, что в молодом человеке было всё, что ей нравится в мужчинах.

«У меня было мало опыта в отношениях, поэтому я не знаю, кто для меня идеальный мужчина. Что должно быть в человеке, чтобы он смог завоевать мою симпатию? Юмор, открытость и любовь к музыке, книгам. То есть он должен быть с такой... Наверное, с тонкой душой, но в то же время разгильдяй», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости.

В мире фигурного катания ученица Алексея Мишина известна своим открытым характером и тем, что она не боится рисковать. В прошлом сезоне Туктамышева оказалась в центре внимания из-за своего показательного номера под песню Бритни Спирс Toxic. Она выходила на лёд в костюме стюардессы, а в конце номера снимала пиджак и оставалась в одном лифе.

Фигуристка отметила, что смогла бы принять участие в откровенной фотосессии, если бы ей поступило такое предложение: «Главное, сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и всё, на обложку журнала».

Однако для поклонников 23-летней фигуристки ещё более радостной новостью, пожалуй, станет то, что она пока не намерена завершать карьеру, несмотря на колоссальную конкуренцию в сборной России. Как минимум, это не произойдёт до 2022 года, так как Елизавета намерена сделать всё возможное, чтобы отобраться на свою первую Олимпиаду.

Пока на покой не торопится и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая, не выходившая на лёд в официальных стартах с сезона-2017/18. Она вспомнила, как разучивала четверной сальхов и тройной аксель и поделилась архивным видео первой попытки их исполнить на тренировке в 2016 году.

Переживания Транькова и пародия Ягудина

Предаться воспоминаниям решила и двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. Большую часть карьеры она выступала вместе с будущим супругом Максимом Траньковым и за это время хорошо успела изучить его характер. По её словам, партнёр всегда переживал во время исполнения выбросов, так как на тренировках этот элемент у них зачастую не получался.

«Какое нужно мужество, чтобы бросать любимую женщину в воздух и смотреть, как она приземляется? Максим неоднократно говорил мне, что очень переживает в момент выброса. Ведь опытные партнёры замечают ещё в полёте все нюансы и могут заранее понять, что есть вероятность падения или ошибки при выезде», — написала Волосожар на своей странице в Instagram.

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Кроме того, экс-фигуристка рассказала о ещё одном эпизоде своей карьеры, не ставшем достоянием широкой общественности. Во время командного турнира на Олимпиаде в Сочи пара нарушила строгое правило, в соответствии с которым элементы одежды не должны попадать на лёд. У костюма Транькова во время проката оторвалась пуговица.

«Я быстро об этом забыла и погрузилась в прокат. А Максим всё оставшееся время думал о вероятности того, что судьи это заметили и снизят нам балл... Ещё страшнее была мысль, что пуговица может помешать нам выступить. Во время поклона Макс бегал глазами по льду и искал злополучную беглянку. Но нам повезло! Никто ничего не заметил, и у него получилось найти и аккуратно её поднять», — поделилась воспоминаниями Волосожар.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая также решила вспомнить прошлое, акцентировав внимание поклонников на своих образах. Бывшая спортсменка призналась, что любит экспериментировать с внешностью, результатом чего стали многочисленные смены причёсок.

«Я всегда разная. Я очень много экспериментировала с волосами. И красила, и отрезала чёлку, и снова перекрашивалась! В итоге остановилась на этом цвете. А вы любите экспериментировать? Какой мой образ вам нравится больше?», — поинтересовалась Слуцкая.

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин же продолжает снимать забавные ролики, пытаясь подбодрить поклонников в непростые времена. На этот раз он спародировал эпизод из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», с помощью видео передав своё отношение к самоизоляции.

Не отстаёт от бывшего коллеги и Евгений Плющенко. Он записал романтический ролик, в котором его супруга, музыкальный продюсер Яна Рудковская выступила в роли заводной куклы. Пара исполнила короткий танец, а за происходящим наблюдал ещё один неизменный герой их видео — сын Александр.

«Евгений и его Буратино а точнее Мальвина», — написала Рудковская.