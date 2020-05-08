Обвинения в предательстве и фейковый пост в соцсетях: как развивается история с переходом Трусовой к Плющенко

Переход Александры Трусовой к Евгению Плющенко можно назвать предательством. Такого мнения придерживается Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», в котором до последнего времени занималась спортсменка. Между тем новый наставник фигуристки подчеркнул, что никого «не подгонял», и заявил о намерении выиграть с ней золото Олимпийских игр. Тем временем отец 15-летней обладательницы медали чемпионата Европы Вячеслав опроверг заявление, сделанное якобы от её имени в соцсетях.

«Мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми»

Переход Александры Трусовой из команды Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко вызвал серьёзный резонанс в России. Трансфер стал неожиданностью как для болельщиков, так и для многих экспертов. Неудивительно, что обсуждение произошедшего активно продолжается вот уже второй день.

По этому поводу высказался и один из главных действующих лиц истории — Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион дал большое интервью одному из отечественных изданий, в котором объяснил, почему 15-летняя спортсменка решила сменить наставника. По его словам, бронзовую призёрку чемпионата Европы «никто не переманивал и не подгонял».

«Сейчас открыто окно для переходов спортсменов. Мы готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, Федерацию фигурного катания России и «Самбо-70», где числилась и на сегодняшний день числится Саша Трусова. В общем, официально занимаемся, как и положено, документами. Единственное, сейчас мы их подписываем, готовим, а когда закончится карантин — подадим», — приводит слова Плющенко Sport24.

Специалист признался, что работа с Трусовой является главным вызовом в его тренерской карьере. Он намерен отказаться от участия в ряде шоу, туров и показательных выступлений, чтобы уделять максимум внимания новой подопечной.

«Мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде. Уже начали искать хореографов. Не исключаю, что будет иностранец и на короткую, и на произвольную программы. Процесс запущен. Общаемся с Сергеем Розановым по поводу программ, музыку уже выбрали», — рассказал Плющенко.

Вместе с тем Евгений заявил, что не хочет вступать в конфронтацию с Тутберидзе. Двукратный олимпийский чемпион, по его словам, попросил Трусову расстаться с предыдущей командой по-человечески и поблагодарить людей за проделанную работу.

«Я сам первый ни на кого не нападаю, только защищаюсь. А когда защищаюсь, делаю это очень больно. Александре и её родителям сразу сказал, что со всеми расстаться нужно дипломатично, грамотно», — подчеркнул Плющенко.

При этом он всё же не упустил возможности уколоть Тутберидзе. Отвечая на вопрос о противостоянии с тренером, Плющенко заявил, что доказывать своё превосходство нужно результатами, а не «балабольством».

«Женя вложит в Трусову всю душу»

Сама Трусова предпочитает хранить молчание. В среду якобы на странице фигуристки в сети «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором она объявила, что ушла от Тутберидзе «по личным причинам». Но отец спортсменки Вячеслав позже назвал этот аккаунт «фейковым».

«Официальной информации не будет до того, как всё подтвердит федерация по своим правилам. Давайте уважать процедуры», — приводит слова мужчины «Спорт-Экспресс».

Зато прокомментировала громкий трансфер фигуристки супруга Плющенко Яна Рудковская. Она пообещала, что муж будет уделять Александре максимальное внимание и «вложит в неё всю душу». При этом она назвала Тутберидзе «очень сильным тренером».

Интересно, что в академии Плющенко фигуристка вновь пересечётся с Александром Волковым. С ним она закончила сотрудничество четыре года назад. Специалист уже назвал Трусову самой сильной спортсменкой новой группы.

«Трусовой нужны более стабильные четверные. Ещё нужен акцент на катании, потому что, если прыжки она срывает, вторую оценку получает немного ниже, чем Алёна Косторная и другие девочки. И конечно, тройной аксель. Всё-таки взрослое катание немного отличается от юношеского, оно должно быть более женственным. Если ребёнок решил перейти, здесь нет какого-то подвоха. Не думаю, что у Плющенко есть цель соревноваться с Тутберидзе. Он делает свою работу, и делает её хорошо», — сказал Волков в интервью Metaratings.

Не оставила произошедшее без комментариев и предыдущая команда Трусовой. Накануне об уходе теперь уже бывшей подопечной высказалась Тутберидзе. Чуть позже интервью ФФККР дал хореограф группы Даниил Глейхенгауз. Следом жёсткий пост в соцсетях опубликовал директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, в котором до последнего времени училась фигуристка.

«Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, — это можно назвать предательством», — написал Лайшев в своём Instagram.

По его мнению, талант Тутберидзе вызывает у многих зависть, что приводит к попыткам переманить её подопечных. В качестве единственного примера цивилизованного перехода директор «Самбо-70» вспомнил Евгению Медведеву, которая начала работать с канадцем Брайаном Орсером.

«Не всякий готов выдержать жернова Тутберидзе»

В мире российского фигурного катания мнения по поводу ухода Трусовой к Плющенко разделились. Кто-то поддерживает юную фигуристку, кто-то осуждает. Но большая часть экспертов всё же отнеслись к произошедшему с пониманием. Например, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина напомнила, что Александра не первой решилась на подобный шаг.

«Что не так в группе Тутберидзе? Я в такие тонкости не лезу. Любой человек, который приходит в её группу, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать. С любым спортсменом и федерация, и тренер каждый год подписывают контракт. Есть период в любой федерации для любого спортсмена и тренера, когда вы можете менять общество, тренера. Сейчас как раз этот период. У нас до 15 мая, если я не ошибаюсь, переход как раз и разрешён. Поэтому это нормальный весенний процесс», — цитирует Роднину «Правда.Ру».

Не увидела «ничего шокирующего» в переходе Трусовой и другая прославленная фигуристка — двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. Она подчеркнула, что решение Александры вряд ли носило импульсивный характер и, скорее всего, было тщательно спланировано.

«Я как спортсмен, который прошёл длинную историю с одним тренером, конечно же, встаю на сторону специалиста. Очень больно и неприятно, когда от тебя уходит подопечный, которого ты поднял. Но если полноценный тренировочный процесс невозможен, такой союз между спортсменом и тренером ничего хорошего не ждёт. Хочу пожелать всем сторонам достойно перенести этот переход, каждому двигаться в своём направлении, развиваться», — написала Слуцкая в Instagram.

О неком недопонимании между Трусовой и Тутберидзе заявила и бронзовый призёр ЧМ Елена Радионова. При этом она считает, что у Александры и Плющенко должен сложиться хороший тандем.

А вот другие эксперты предположили, что большую роль в произошедшем сыграли родители фигуристки. Такого мнения придерживаются, в частности, серебряный призёр ЧМ Алёна Леонова и известный комментатор Андрей Журанков. Вместе с тем последний не увидел в уходе Трусовой большой трагедии для Тутберидзе.

«Возможно, родители Трусовой сочли, что у Тутберидзе больше внимания уделяли Косторной, Анне Щербаковой и той же Камиле Валиевой, что не позволяло Александре прогрессировать должным образом. А тут Плющенко, который и сам был королём четверных прыжков. Другое дело, если бы ушла к другому тренеру Косторная. Это был бы не то что имиджевый удар, а настоящая гильотина! А тут ушёл третий номер, который ещё неизвестно как будет расти. А вот для академии Плющенко приход Трусовой точно станет вызовом», — цитирует комментатора «Спорт-Экспресс».